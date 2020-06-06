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"Я знаю, что Ломаченко прилетит в США в июне": промоутер Боб Арум ждет бой Василия с Теофимо Лопесом

6 июня, 11:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Объединительный поединок в легком весе планируется провести в США в сентябре

Один из самых ожидаемых боев в мире бокса обретает реальные черты. Стало известно, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC, WBO Василий Ломаченко в ближайшее время прибудет в Америку для проведения объединительного поединка с чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом. Мы писали, что Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики.

Знаменитый промоутер украинца Боб Арум заявил, что Василий вскоре прилетит в США и продолжит подготовку ко встрече с Лопесом. Его цитирует сайт BoxingNews 24:

"Пока боксеры находятся за пределами США, наши возможности ограничены. Другими словами, мы не можем запустить самолеты. У меня нет никакого влияния на Белый дом, чтобы снять ограничения на путешествия. Но как только появится воля, возникнут варианты. Например, я знаю, что Василий Ломаченко прилетит в США в июне. Я не знаю, когда вернутся британцы и канадцы. Сейчас это не зависит от нас.

Все боксеры, которые желают прилететь в США, участвовать в боксерских шоу и продолжать свои карьеры, должны самостоятельно найти способ, как это сделать. Мы помогаем как можем".

На днях Ломаченко поразил феноменальной физической силой. А его будущий соперник Лопес поддержал протесты в США. Их встрече на ринге ожидается в сентябре.

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Смотрите, как Василий занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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США бой бокс перелеты Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источники: Fightnews.com , xsport.ua

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