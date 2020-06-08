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"Я знаю, что мне делать с Лопесом": Ломаченко рассказал о будущем объединительном бое в США

8 июня, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча украинского и американского боксеров запланирована на сентябрь в Лас-Вегасе

Один из самых ожидаемых боев года в мире бокса должен состояться в США между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Украинец и американец должны определить абсолютного чемпиона мира в легком весе до 61,2 кг. Вчера появилась информация, что промоутер назвал место и время боя Ломаченко с Лопесом.

Тем временем наш 32-летний чемпион по версиям WBO, WBA, WBC рассказал Sky Sports, как он видит грядущее противостояние с молодым и наглым оппонентом, хотя подробностей не раскрыл:

"Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF. Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу, хотя это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите. Победителем станет тот, у кого выше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы".

В то же время известно, что еще один украинский боксер летит на чемпионский бой в США.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: boxingnews.com.ua

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