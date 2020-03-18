"Я зол, я голоден, из зала не вылезаю": Гвоздик собирается взять реванш у россиянина

Бывший украинский чемпион рассказал, что его пока не пускают в ринг

Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил о желании провести реванш против Артура Бетербиева (15-0, 15 КО). Напомним, что в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину нокаутомв 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

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"Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз", – сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, но возникла проблема.

"Изначально был план провести бой в карде шоу Ломаченко – Лопес 30 мая. Однако из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе", – сказал Гвоздик.

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