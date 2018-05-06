Яркие кадры боя Головкин – Мартиросян

Непобежденный Геннадий Головкин нокаутировал соперника во втором раунде и сохранил свои чемпионские пояса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал американца с армянскими корнями Ванеса Мартиросяна во втором раунде поединка в Карсоне, США. После серии ударов Головкина его соперник упал на ринг и не сумел подняться до окончания отсчета рефери. Видео боя Головкин – Мартиросян и нокаута во втором раунде.

В активе 36-летнего непобежденного чемпиона Геннадия Головкина 39 поединков на профессиональном ринге: 38 побед и 1 ничья (с Саулем Альваресом в 2017 году). В свою очередь, 32-летний Ванес Мартиросян провел 41 бой в профи: 36 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест и был временно отстранен.

Добавим, что IBF поставила ультиматум боксеру из Казахстана - Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа или лишится титула.

Также в субботу состоялся интересный бой в Лондоне. Видео боя Хэй – Беллью: три нокдауна и нокаут для скандального британца.