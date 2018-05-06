Яркие кадры боя тяжеловесов Хэй – Беллью

Битва в Лондоне завершилась в пятом раунде: Хэй трижды побывал в нокдауне и был нокаутирован

Британец Тони Белью победил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях своего соотечественника Дэвида Хэя. Поединок проходил в Лондоне и завершился техническим нокаутом в пятом раунде, когда рефери принял решение остановить избиение Хэя, к тому времени трижды побывавшего в нокдауне. Видео боя Хэй – Беллью: три нокдауна и нокаут для скандального британца.

Для 37-летнего Дэвида Хэя это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 28 победах, он занимает 15-е место в рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса. Для 35-летнего Тони Беллью победа стала 30-й при двух поражениях и одной ничьей, в рейтинге он занимает четвертое место.

Напомним, что в субботу в США прошел еще один интересный поединок: видео боя Головкин – Мартиросян и нокаут во втором раунде.

Напомним, что в марте 2017 года Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя в 11 раунде поединка, который также прошел на арене O2Arena в Лондоне. Тогда Хэй от ударов Беллью вылетел за пределы ринга.