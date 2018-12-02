Яркие кадры боя Уайлдер – Фьюри

Британец дважды побывал в нокдауне, но не проиграл

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри завершился вничью.

Претендент на титул Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне, однако сумел закончить бой. По итогам 12 раундов один рефери отдал победу Уайлдеру – 115-111, второй увидел преимущество Фьюри – 114-110, а третий насчитал ничью – 113-113. Итоговая ничья, которая позволила Деонтею остаться с поясом.

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32-летний Деонтей Уайлдер провел 41 бой в профи – 40 побед (39 нокаутом) и 1 ничья.

30-летний Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 28 боев – 27 побед (19 нокаутом) и 1 ничья.

После боя Фьюри заявил со стопроцентной уверенностью, что проведет реванш с Уайлдером.

Напомним, что сегодня также прошел чемпионский бой в полутяжелом весе. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона. Таким образом, Украина получила четвертого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Теперь титулами владеют Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.