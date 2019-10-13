Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Яркие кадры поединка Усик – Уизерспун в Чикаго

13 октября, 08:50

Украинский боксер одержал 17-ю победу подряд на профессиональном ринге

Усик - Уизерспун

Усик - Уизерспун / Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик одержал 17-ю победу на профессиональном ринге и первую – в супертяжелом дивизионе. Украинец в Чикаго техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна. Усик так загонял соперника, что тот отказался выходить на восьмой раунд. На нашем сайте есть полная запись боя Усик- Уизерспун.

Онлайн боя Усик – Уизерспун

Предлагаем вашему вниманию яркие фото сегодняшнего поединка в Чикаго:

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Реклама

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

В тренде
Фантастический дебют: Усик одержал первую победу в супертяжелом весе
Усик - Уизерспун

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

Реклама

/ Фото: Reuters

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Reuters

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Напомним, что изначально соперником Усика должен был стать звезда кикбоксинга из Голландии Тайрон Спонг, но за неделю до боя он попался на потреблении допинга. В его крови обнаружили следи препарата кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин.

В экстренном порядке Усику был найден новый соперник. Уизерспун потерпел лишь четвертое поражение в карьере. На его счету также 38 побед на профессиональном ринге.

Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – ДеревянченкоБокс
Украинец в UFC
Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – ТуйвасБокс
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бой
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бойБокс

Новости партнеров

Loading...