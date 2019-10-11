"Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей": астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте

Предыдущий бой Усика - Беллью в нокауте / Фото: Getty Images

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Команда Александра Усика выбрала довольно опасный день для дебюта в супертяжелом дивизионе. Тем не менее 32-летний украинец может на долгие годы стать его королем. Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят знаменитому украинскому боксеру-козерогу, который уже в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго проведет свой дебютный поединок в хэвивейте против американца Чазза Уизерспуна. Смотрите Усик – Уизерспун: онлайн дебютного боя украинца в супертяжах.



"12 октября планеты расположены не слишком благоприятно для Усика, – рассказал "Сегодня" астролог Влад Росс. – Марс в Весах будет в оппозиции к его Марсу в Овне. Но! Еще в большей степени, чем Усику, звезды в этот день не благоприятствуют его сопернику. По отношению к Чаззу Уизерспуну планеты расположены – хуже не придумаешь. У американца на этот день – жесткий квадрат от планеты большого несчастья Сатурна, неблагоприятно влияющий на его планеты Юпитер, Меркурий, Плутон. И как раз больше всего он поражает его планету Юпитер, отвечающую за удачу, возможность победы. Кроме того, Уран в гороскопе Чазза Уизерспуна в этот день уничтожает Венеру. Получается, в финансовом плане американец значительно проиграет украинцу"

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Исходя из вышеизложенных раскладов, астролог Влад Росс дает следующий прогноз на бой Александр Усик – Чазз Уизерспун в Чикаго: "Усик может пропустить пару ударов. Не исключено даже, что украинец побывает в нокдауне. Но именно Александр в этот день имеет куда большие шансы на победу, в том числе, нокаутом, нежели его соперник".

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Астролог – Влад Росс. Фото – Facebook

"Вообще, судя по расположению планет, Усик по жизни должен быть такой драчливый. Это наверняка еще со школы тянется – всегда выяснять отношения, быть первым, – продолжает астролог Влад Росс. – При этом в его гороскопе есть все предпосылки к тому, чтобы он занял выдающееся положение. Речь о королевской комбинации – его Марс (а это планета боксеров, военных) находится в королевском градусе Голубого Льва, что предвещает блестящую карьеру, значительность, влияние, достижения. То есть он может добиться самых высоких достижений, которые только возможны в спорте. Повторюсь, у Усика не очень благоприятное расположение планет на сам бой с Чаззом Уизерспуном, но многообещающее – в отношении карьеры в супертяжелом весе в целом. Потому что профессиональной карьерой в астрологии заведует Сатурн, а в этот день, и вообще в этом месяце, Юпитер находится в соединении с его Сатурном в Козероге. Цикл Юпитера составляет 12 лет. Так что, по крайней мере, на 12 лет вперед у него есть все шансы стать королем в хэвивейте. Просто я бы другой день для дебюта в этом весе подобрал, а месяц – нормальный"

Смотрите видео из тренировочного лагеря Усика

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Напомним, дебют Усика в супертяжах должен был состояться еще 25 мая в бою против Карлоса Такама, однако тот поединок пришлось отменить из-за травмы бицепса у украинца. На этом неприятности с началом карьеры Усика в хэвивейте не закончились. Тайрон Спонг, которого изначально планировали в соперники Александру на 12 октября, провалил допинг-тест, после чего Усик заговорил о знаках свыше: "Некоторые скажут, что срыв поединков – это Бог дает мне знак, что мне не нужно идти в супертяжи, а я скажу наоборот – он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо"

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"Не забывайте, что Усик – Козерог, – говорит по этому поводу астролог Влад Росс. – А Козерогам всегда приходится ломиться через стену. Пробивать стену – это их лозунг. Так, чтобы все было легко, раз-раз – и в дамки – у них никогда не бывает. Только через преодоление препятствий! При этом Козероги – всегда с далеким прицелом. Если они идут в какую-либо карьеру, в том числе, боксерскую, то раньше сорока они ее точно не закончат"

"У Усика очень большой ангел-хранитель, – добавляет астролог Влад Росс. – В день его рождения, 17 января, Белая Луна находится в соединении с Солнцем. Это говорит о том, что Усик – это всегда джедай на стороне света. И даже в самых трудных ситуациях он будет выкручиваться, выкарабкиваться – светлые силы будут его поднимать. Это, кстати, касается не только спорта, но и всей жизни: авиа или авто катастроф, скажем – все разобьются, а он выживет. Ну и Луна в зодиакальном знаке Льва в день его рождения – предвестник того, что он может надолго занять самый главный пост в мировом боксе. Потому что Лев – это знак царей, регалий"

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Прошлой осенью Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

Отметим, что по ходу карьеры Усика эксперты всегда отмечали его мобильность в ринге, отличную работу ног, при этом не раз звучали упреки якобы в недостаточной силе удара Александра. У астролога Влада Росса имеется объяснение и на этот счет.

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"Дело все в том, что у Усика Меркурий – в соединении с Солнцем. А Меркурий – это планета бега, что способствует умению Усика уворачиваться. В теннисе, например, есть спортсмены без суперсильного удара, которые, тем не менее, за счет своей стабильности и хорошего движения становятся первыми ракетками мира. Взять ту же Каролину Возняцки", – заключил Влад Росс.

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