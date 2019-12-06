За последний шанс забрать два пояса Постол получит такой же гонорар, как за мега-технаря Кроуфорда

С Рамиресом украинец познакомился в лагере Пакьяо и собирается удивить его также, как Матиссе

Рамирес - Постол / Фото: Twitter

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1 февраля в Китае обязательный претендент на пояс WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) сразится с чемпионом мира Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). На кону встречи будут стоять титулы WBC и WBO. Накануне украинец рассказал о своем оппоненте и заявил, что в Поднебесной выйдет в ринг не за чеком, а для того, чтобы вновь стать чемпионом мира и поднять флаг Украины.

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"Я знаю Рамиреса с 2013 года, когда ездил в лагерь спарринговать с Пакьяо. Он тоже был в лагере Мэнни. Мы дружили, но не стояли в парах, рассказал Постол в интервью VideoBoxing. – Тогда через год я попал к Фредди и он тоже был у Роуча. Там несколько раз нам удалось поспарринговать. Что сказать: мексиканец, идет вперед, грязный боец, пропускает, но держит, все равно идет. Нужно грамотно с ним боксировать. Ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, вязаться с ним. Он чемпион мира по двум версиям, это уже о чем-то говорит, очень сильный соперник".

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26-летний Виктор не отрицает, что он не молодеет, и года где-то берут свое, а Рамиресу всего 27:

"В 36 немножко уже теряется и координация, немножко где-то не успеваешь. Но есть опыт. Но, я думаю, мы справимся, я подготовлюсь, настроюсь и дам бой. Я очень много слышал, что Рамирес проведет следующий бой с Тейлором за все пояса, за абсолютного чемпиона. Я приеду в США и скажу им: "Ребята, подождите, Матиссе тоже в следующем бою хотел боксировать с Пакьяо. Тогда тоже такое было. Но не получилось. Я понимаю, что это ответственный бой. Может, это мой последний шанс в такие года побоксировать за два пояса и стать чемпионом. Буду трудиться".

На вопрос о гонораре он ответил, что получит такой же, как и за бой с Кроуфордом, а тогда в СМИ мелькала сумма 675 тысяч долларов. Мы также сообщали, что стал известен гонорар за последний бой Ломаченко - против британца Люка Кэмпбелла.

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