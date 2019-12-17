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За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес

17 декабря, 13:43

Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, который планируют провести в апреле на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, официально еще не утвержден. Однако букмекеры уже начали принимать ставки на его исход. Стоит отметить, что Ломаченко, которому отец Лопеса пригрозил снести голову, предрекают довольно трудный поединок.

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Напомним, на днях Лопес уже во втором раунде вырубил Комми и выиграл титул чемпиона мира по версии IBF, который и выставит на кон в поединке за звание абсолютного короля легкого веса против Ломаченко, в собственности которого находятся чемпионские пояса WBA, WBO и WBC.

Смотрите, как Лопес нокаутировал Комми

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В грядущем поединке Ломаченко – Лопес аналитики букмекерских контор называют фаворитом украинца. На его победу установлен коэффициент 1.25, на победу американского гондурасца Лопеса – 3.75, на ничью – 23.0.

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Иными словами, вероятность выигрыша Василия Ломаченко оценивается в 72 процента, ничейного исхода – в 4 процента, а победы Теофимо Лопеса – в 24 процента.

Однако, несмотря на кажущиеся убедительными расклады в пользу украинского Хайтека, этот поединок может стать самым сложным для Василия с момента его поражения от Орландо Салидо в 2014 году. По крайней мере, из последних соперников Ломаченко ничьи шансы букмекеры не оценивали так высоко, как сейчас – шансы Теофимо Лопеса.

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Например, олимпийскому чемпиону из Великобритании Люку Кэмпбеллу, которого Василий Ломаченко победил по очкам в своем последнем поединке, аналитики перед началом боя давали всего 8 процентов на успех.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко котировки Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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