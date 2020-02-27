За возвращением титула: бывший украинский чемпион мира по боксу открыл тренировочный лагерь

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик вернулся к тренировкам. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсетях. 32-летний харьковчанин владел поясом WBC, однако в октябре прошлого года Гвоздик проиграл бой россиянину Артуру Бетербиеву. Тогда в США на кону стояло два титула, поскольку уроженец Хасавьюрта ранее добыл звание чемпиона по версии IBF.

Теперь наш спортсмен хочет снова провести чемпионский поединок, однако сразу, очевидно, никто ему его не подарит. Скорее всего, украинец сначала встретится в рейтинговом бою. Гвоздик планирует вернуться на ринг в июне. Об этом в интервью Boxing Scene рассказал тренер украинца Тэдди Атлас. Конкретики с датой, местом или соперником пока что нет .

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Ранее мы писали, что промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски: новым соперником Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Бой с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за встречи с Бетербиевым.

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