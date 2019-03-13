Заберет все пояса: экс-чемпион мира прогнозирует Усику успех в супертяжелом весе
Усику по силам драться в супертяжелом весе – он это доказал в "Украинских атаманах"
Бывший чемпион мира в легчайшей весовой категории украинец Владимир Сидоренко верит, что у Александра Усика (16-0, 12 КО) получится стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом украинец заявил Luckypunch.net. Дебютный бой Усика в новом дивизионе должен состояться 18 мая в Чикаго, но соперник все еще неизвестен. Напомним, что боя Усик – Поветкин, похоже, пока не будет: Русский Витязь избегает украинца.
"Хочу напомнить болельщикам бокса, что Саша Усик не первый раз выступает в супертяжах. Когда он боксировал в "Украинских атаманах", то выступал в этом дивизионе и перебил их там всех. Он был быстрее, мощнее, он был на ногах лучшее. То есть, для него это не новое. Думаю, у него большое будущее и есть возможность, что в супертяжах он тоже все пояса заберет.
Бой Усик – Джошуа? Уже об этом говорят. Коллажи делают, где Усик со своими поясами и Джошуа – со своими. Все возможно. Джошуа очень хорошо отзывается о Сане, они два олимпийских чемпиона и британец понимает, что этот бой возможен. Я уверен, что, скорее всего, так и будет.
Дебютный бой в супертяжах с Поветкиным? Почему бы и нет. Правда, я не знаю, как этот бой будет интересен для американской публики, хотя это тяжы. Для Сани это будет не проходной бой, но соперник, в принципе, на спаде уже. Это хороший первый шаг для Усика", – поделился мнением Усик.
Ранее мы писали, что Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона. В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Заберет все пояса: экс-чемпион мира прогнозирует Усику успех в супертяжелом весе". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом
Чемпион мира по боксу рассказал будущим священникам, когда применять физическую силу
Перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело"
Готовясь к дебюту в супертяжелом весе, украинец "душит" мяч и качает бицепсы
Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика
В сеть попало видео скандального рэпа в исполнении британского супертяжа с фразой "F*ck you, Eddie!"
Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом
Букмекеры назвали котировки на возможный поединок украинца с камерунской жертвой Поветкина и Джошуа