Заберет все пояса: экс-чемпион мира прогнозирует Усику успех в супертяжелом весе

Усику по силам драться в супертяжелом весе – он это доказал в "Украинских атаманах"

Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Заберет все пояса: экс-чемпион мира прогнозирует Усику успех в супертяжелом весе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/8b3/5c890c8b3076e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/8b3/5c890c8b3076e.jpg 2019-03-13T15:48:00+02:00 Бокс Усику по силам драться в супертяжелом весе - он это доказал в "Украинских атаманах"

Бывший чемпион мира в легчайшей весовой категории украинец Владимир Сидоренко верит, что у Александра Усика (16-0, 12 КО) получится стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом украинец заявил Luckypunch.net. Дебютный бой Усика в новом дивизионе должен состояться 18 мая в Чикаго, но соперник все еще неизвестен. Напомним, что боя Усик – Поветкин, похоже, пока не будет: Русский Витязь избегает украинца.

"Хочу напомнить болельщикам бокса, что Саша Усик не первый раз выступает в супертяжах. Когда он боксировал в "Украинских атаманах", то выступал в этом дивизионе и перебил их там всех. Он был быстрее, мощнее, он был на ногах лучшее. То есть, для него это не новое. Думаю, у него большое будущее и есть возможность, что в супертяжах он тоже все пояса заберет. Бой Усик – Джошуа? Уже об этом говорят. Коллажи делают, где Усик со своими поясами и Джошуа – со своими. Все возможно. Джошуа очень хорошо отзывается о Сане, они два олимпийских чемпиона и британец понимает, что этот бой возможен. Я уверен, что, скорее всего, так и будет. Дебютный бой в супертяжах с Поветкиным? Почему бы и нет. Правда, я не знаю, как этот бой будет интересен для американской публики, хотя это тяжы. Для Сани это будет не проходной бой, но соперник, в принципе, на спаде уже. Это хороший первый шаг для Усика", – поделился мнением Усик.

Ранее мы писали, что Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона. В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000.

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