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"Зачем людей смешить": Лебедев заявил об уходе из бокса после поражения от жертвы Усика

21 декабря, 22:25

40-летний российский "десантник" не видит смысла в реванше с Мчуну: "Найду себе другое занятие"

Мчуну vs Лебедев

Мчуну vs Лебедев / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. 40-летний россиянин принял такое решение после воскресного поражения в Красноярске – Табисо Мчуну победил Лебедева по очкам единогласным решением судей.

Кстати, напомним, что ровно три года назад южноафриканец Мчуну дрался против Александра Усика и проиграл украинцу нокаутом.

"Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то, – признался после поражения от Мчуну "десантник" Лебедев. – Не попадал на спаррингах, ребята были быстрые. Табисо меня ничем не удивил. Я сам себя удивил в плохом смысле. Ничего не пошло. Зажался, не попадал. Ну не попадаю левой — ударь что-то другое. Нет, продолжал 12 раундов и промазывал. Наверное, это просто звоночек. Надо уступать молодым. Есть еще много дел в жизни. Сделал, что мог, старался. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать, но не выиграл. Что говорить дальше? Нечего. Реванш? Ну это смешно. Можно, но зачем людей смешить. Бокс в моей крови на всю жизнь. Найду себе другое занятие".

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Как мы писали ранее, перед фиаско Лебедева в Красноярске "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу над чехом. Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но выигрыш отдали его визави.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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бокс Денис Лебедев Табисо Мчуну

Источник: Сегодня|Спорт

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