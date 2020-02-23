"Зачем ты сделал это?!: Уайлдер разозлился на тренера из-за того, что тот выбросил полотенце

Американский боксер Деонтей Уайлдер негодовал по поводу решения своей команды выбросить на ринг полотенце в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Команда американца выбросила поражение в седьмом раунде. Сам же Деонтей был готов продолжать драться и даже возмущенно высказывал претензии своему секунданту: "Зачем ты это сделал?!". Полная запись боя Уайлдер – Фьюри и видео нокаута есть на нашем сайте.

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После поединка тренер Уайлдера Джей Дис сообщил, что полотенце выкинул его ассистент Марк Бреланд. Дис также остался не согласен с действиями Бреланда.

"Марк выбросил полотенце на ринг. Не думаю, что ему следовало это делать. Деонтей лучше уйдет на щите. Он бы прямо сказал, что этого делать не стоит. Мы смотрели бой, в котором боксер проиграл после того, как его угол выбросил полотенце. Тайсон сказал, что не позволил бы этого сделать своей команде. Я заявил, что Деонтей тоже на это не пошёл бы", – отметил Дис.

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде принесла Тайсону Фьюри пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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