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"Зачем ты сделал это?!: Уайлдер разозлился на тренера из-за того, что тот выбросил полотенце

23 февраля, 17:20

Джей Дис сообщил, что полотенце выкинул его ассистент

Американский боксер Деонтей Уайлдер негодовал по поводу решения своей команды выбросить на ринг полотенце в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Команда американца выбросила поражение в седьмом раунде. Сам же Деонтей был готов продолжать драться и даже возмущенно высказывал претензии своему секунданту: "Зачем ты это сделал?!". Полная запись боя Уайлдер – Фьюри и видео нокаута есть на нашем сайте.

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После поединка тренер Уайлдера Джей Дис сообщил, что полотенце выкинул его ассистент Марк Бреланд. Дис также остался не согласен с действиями Бреланда.

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"Марк выбросил полотенце на ринг. Не думаю, что ему следовало это делать. Деонтей лучше уйдет на щите. Он бы прямо сказал, что этого делать не стоит. Мы смотрели бой, в котором боксер проиграл после того, как его угол выбросил полотенце. Тайсон сказал, что не позволил бы этого сделать своей команде. Я заявил, что Деонтей тоже на это не пошёл бы", – отметил Дис.

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде принесла Тайсону Фьюри пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Daily Mail / Sport

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