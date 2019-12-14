Заглядывает за спину Усика: Джошуа уже запланировал два супербоя на 2020 год

Британский чемпион хочет встретиться с Фьюри или Уайлдером уже в следующем году

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO британец Энтони Джошуа запланировал на 2020 год поединок против соотечественника Тайсона Фьюри или американца Деонтея Уайлдера, владеющего титулом WBC, несмотря на то, что он уже имеет двух обязательных соперников – украинца Александра Усика и болгарина Кубрата Пулева. Ранее WBO постановила: Усик должен стать следующим соперником Джошуа. У них 30 дней, чтобы договориться.

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"Этот бой должен пройти в 2020 году, – заявил Джошуа о возможных поединках против Фьюри или Уайлдера в интеорвью ESPN. – Если эти парни хотят войти в историю, особенно Уайлдер, то они должны со мной сразиться. Я уже вершил историю, став двукратным чемпионом мира, и я чувствую, что могу упрочить свое наследие в 2020 году".

Кстати, как мы уже писали ранее, Джошуа признался, что уже изучает Усика как своего будущего оппонента в ринге.

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Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет.

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