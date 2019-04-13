"Заочковали они": после избиения Кроллы другой британец отказался от боя с украинцем

Келли Брук передумал драться с непобедимым Тарасом Шелестюком в Нью-Йорке

Непобедимый Шелестюк. Фото: Instagram

У известного украинского боксера Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) сорвался поединок против британца Келла Брука (38-2, 26 КО) в США. Следующий бой непобедимого средневеса из Украины, выигравшего бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне, должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке. Но оппонент Шелестюка дал задний ход.

"Привет всем фанатам бокса. Три недели назад мне поступило предложение отбоксировать с Келли Бруком на Madison Square Garden в андеркарде поединка Джошуа – Миллер. Я принял этот бой. Но спустя три недели команда Келла Брука отказалась от проведения этого поединка. И это притом, что я согласился боксировать в его весе 69,9 кг", – заявил Тарас Шелестюк в своем Instagram.

Подписчики Тараса Шелестюка сошлись во мнении, что Келли Брук испугался украинца. "Струхнул Кел", "Заочковали они, брат", "Слишко неоправданный риск для них, боятся", – засыпали комментариями Шелестюка.

Напомним, ранее Тарас Шелестюк провел параллель между противостоянием кандидатов в президенты Украины и самым кассовым поединком в истории бокса. Тарас сравнил дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского с боем Мейвезер – Макгрегор.

То, что выходить в ринг против украинцев опасно, в субботу утром убедился соотечественник Келла Брука – Энтони Кролла, которого просто уничтожил Василий Ломаченко. Лома нокаутировал соперника в четвертом раунде, хотя судья мог останавливать избиение Кроллы еще в третьем.

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