Запахло расизмом: американский боксер заявил, что не проиграет Ломаченко из-за цвета кожи

Американский боксер Девин Хэйни сделал скандальное заявление относительно потенциального поединка с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко. Американец уверен, что не проиграет Ломаченко, потому что у него белый цвет кожи. Напомним, что некоторое время назад Хейни защитил бывший пояс Ломаченко с травмой плеча и вызвал украинца на бой.

"Я могу сказать вам это – я никогда не проиграю белому пареньку в моей жизни. Мне все равно, что скажут люди. Слушай, ни один белый паренек не может победить меня, я готов выйти на бой в любой день недели. Я побью белого в 10 боях из 10", – заявил Хейни.

Хейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире. В следующем поединке Девин, скорее всего, встретится с Хавьером Фортуной из Доминиканской Республики.

Накануне промоутер рассказал, когда может состояться бой Ломаченко – Лопес. Боб Арум считает, что их встреча должна пройти в сентябре или октябре.

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Василий Ломаченко на рыбалке:

Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

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