Запасаемся попкорном: бой "Похитителя трупов" против россиянина Поветкина объявлен официально

Бывшие претенденты на титул чемпиона мира в супертяжах, британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и россиянин Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО), проведут бой 2 мая в Англии, на стадионе "Манчестер Арена". Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. На кону в противостоянии бойцов, которые в будущем могут стать соперниками украинца Александра Усика, будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

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Интересно, что букмекеры уже обнародовали котировки на поединок Уайт – Поветкин 2 мая. Большим фаворитом этого противостояния называют хозяина ринга. На победу Диллиана по прозвищу "Похититель трупов" установлен коэффициент 1.22, тогда как на победу "Русского Витязя" – 4.00, а на ничью – 26. Иными словами, вероятность выигрыша британца эксперты оценивают в 74 процента, Поветкину дают 23 процента на успех и еще 3 процента оставляют на редкую в боксе ничью.

Подобно волку: как перед своими боями воет Диллиан Уайт

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Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Бой "Русского витязя" с Майклом Хантером завершился вничью.

Отметим, что недавно Диллиан Уайт рассказал, что, пребывая в тренировочном лагере, видел, как Владимир Кличко отправил в нокаут Деонтея Уайлдера. Британец также хвастается фото со знаменитыми украинскими братьями. В своей карьере Уайт выиграл 27 боев, а уступил всего в одном – Джошуа четыре года назад.

Фото – klitschko-brothers.com

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Видео: Twitter

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