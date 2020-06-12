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Заработают сумасшедшие деньги: промоутер озвучил гонорары за мега-бой Джошуа и Фьюри

12 июня, 16:35

Елена Павлова Елена Павлова

А за реванш британцы вообще могут получить вдвое больше

Объединительные поединки в Королевском дивизионе всегда вызвали огромный интерес. Поэтому неудивительно, что чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут получить рекордные гонорары, если они все-таки проведут между собой два боя. О сумме выплат британским бойцам рассказал Фрэнк Уоррен – промоутер обладателя пояса WBC Фьюри. А ранее мы писали, что Фьюри заберет "Похититель тел".

"Эти парни могут получить по 60-70 миллионов долларов за первый поединок — и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока еще ничего не согласовано, у нас нет контракта", — дает цитату Уоррена ESPN.

Читайте также: Усик должен быть следующим: глава WBO поставил ультиматум британскому чемпиону

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. Но команда украинца Александра Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри. Так как после обязательной защиты титула IBF против Кубрата Пулева Энтони должен встретится с обязательным претендентом по линии WBO – Усиком.

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Джошуа и Фьюри

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, Джошуа провел предыдущий поединок 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии, когда единогласным решением судей выиграл у мексиканца Энди Руиса и вернул пояса WBA, WBO и IBF. А Фьюри в феврале 2020 года победил нокаутом Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC.

Смотрите также, как Джошуа взял реванш у Руиса

Видео: Reuters

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гонорар боксеры супертяжелый вес Тайсон Фьюри промоутер Энтони Джошуа

Источник: ESPN

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