Заруба на карантине: Ломаченко согласился на бой за рекордные для него миллионы

Чемпион WBO и WBA, а также франчайзинговый чемпион WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион WBC "в отпуске" американец Девин Хейни (24-0, 15 КО) по прозвищу "Мечта" на карантине столкнулись в виртуальной перепалке – словесная "потасовка" бойцов произошла в комментариях в Instagram и вылилась в предварительную договоренность о супербое.

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Транслятор DAZN на своей странице опубликовал турнирную сетку фэнтези-турнира в легком весе, где в финал вышли Ломаченко и Хейни. Первым в комментариях появился американец, заявивший, что "вырубит" Ломаченко: "Я нокаутирую его".

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Вскоре появился ответ Василия: "Ты серьезно?"

Хейни принял ответ украинца за возможность добиться поединка с ним: "Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть"

В ответ Ломаченко заявил, что готов к этому: "Ты знаешь, что я готов. Давай сделаем это"

Бой боксеров в современных реалиях невозможен без промоутера, поэтому вскоре в переписку включился Эдди Хирн, ведущий дела американца: "Ломаченко, Хейни, давайте сделаем это".

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Ранее Хирн соблазнял Ломаченко на бой с Хейни рекордным гонораром. "Василий должен зарабатывать в три раза больше, чем ему платят сейчас", – заявил британский промоутер.

По сообщениям СМИ, гонорар Василия Ломаченко за бой с Люком Кэмпбеллом составил три миллиона долларов. Таким образом, если верить промоутеру Эдди Хирну, за поединок с непобедимым пока Девином Хейни украинец мог бы заработать порядка 9 млн долларов.

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