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"Заткните Васю. Он выдает много секретов": отец Лопеса дал совет команде Ломаченко

5 марта, 12:03

Юрков Богдан

По словам Теофимо Лопеса-старшего, заявления украинца перед боем "показывают его уязвимость"

Перед боем Ломаченко – Лопес, который намечен на 30 мая,отец будущего соперника украинца сделал очередное колкое заявление в его адрес. Теофимо Лопес-старший считает, что Василий слишком много болтает.

"Ломаченко будет напуган, – говорит Теофимо Лопес-старший. – Он постарается сделать то, что обычно делает. Мы воспользуемся этим, как своим преимуществом. Проблема Ломаченко... Команде Василия нужно заткнуть его, потому что когда он говорит, то выдает много секретов. Его спросили: "Кого хочет видеть победителем Top Rank?". И он сказал: "Конечно, Теофимо, потому что если он выиграет, то будет суперзвездой". Ты не должен говорить такие вещи, потому что это уязвимость. Никогда не нужно унижать себя как бойца. Надо всегда говорить: "Я лучший". Когда я вижу эти вещи, мне стыдно за него. Мне действительно стыдно за этого парня", – подытожил Теофимо Лопес-старший

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Отметим, что ранее были названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Теофимо оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Добавим, что как Василий Ломаченко, так и Теофимо Лопес представляют компанию Top Rank.

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источники: vringe.com , ua.tribuna.com

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