Заявление WBC: реванша Уайлдер – Фьюри не будет

Британский боксер отказался проводить сейчас бой с чемпионом

Первый бой Деонтея и Тайсона завершился вничью. Фото: AFP

Заявление WBC: реванша Уайлдер – Фьюри не будет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/654/4ac/5c76544acfa35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/654/4ac/5c76544acfa35.jpg 2019-02-27T11:11:45+02:00 Бокс Британский боксер отказался проводить сейчас бой с чемпионом

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри принял решение отложить второй поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. По этой причине не стоит ожидать их реванш в ближайшее время.

"Реванш между Уайлдером и Фьюри официально не состоится. В то время как Уайлдер подтвердил готовность защищать свой титул в реванше, Фьюри проведет еще один бой в ожидании, что реванш состоится позже", – сказал Сулейман BoxingScene.

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и стал одним из самых драматичных поединков последних лет. Британец в большинстве раундах был более убедительным, но в концовке боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.

Напомним, что в этом месяце Тайсон Фьюри подписал соглашение с телеканалом ESPN и промоутерской компанией Top Rank. Контракт рассчитан на следующие пять боев Фьюри, которые теперь будут транслироваться в США на ESPN. Промоутером боксера по-прежнему будет Фрэнк Уоррен, однако теперь его сопромоутером будет Боб Арум, глава Top Rank. В общей сложности за пять боев бывший чемпион заработает чуть более 103 млн долларов.

Ранее Алина Шатерникова рассказала, как относится к возвращению Тайсона Фьюри после дисквалификации:

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