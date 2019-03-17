Желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира
Майки Гарсия вчистую проиграл Эрролу Спенсу и возвращается в легкие веса
В ночь с субботы на воскресенье чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс в Арлингтоне, США, победил своего соотечественника Майки Гарсию, обладающего титулом WBC в легком весе. Бой продлился 12 раундов и завершился единогласной победой Спенса по очкам – 120:108, 120:107 и 120:108.
Спенс на протяжении всего боя доминировал на ринге, нейтрализовав все сильные стороны соперника. К тому же сказывался набор веса Гарсией – он утратил свою скорость, а к поздним раундам и вовсе выдохся. О превосходстве Спенса говорит статистика. Он нанес 1082 удара, из которых точными оказались 345. При этом Гарсия выбросил всего 406 ударов, а точными из них оказались 75.
Эррол в этом поединке установил личный рекорд по выброшенным ударам, а вот у Майки антирекорд – столько он не пропускал ни в одном из своих поединков.
После боя Гарсия признал преимущество соперника, назвав его лучшим боксером в полусреднем весе, а также заявил, что вернется в более легкие веса – ни о каком завершении карьеры речь идти не может. Интересно, что Майки Гарсия – один из двух боксеров, с кем бы хотелось встретиться Василию Ломаченко.
Непобедимый Спенс довел количество своих побед в профи до 25 (21 – нокаутом). А Гарсия потерпел первое поражение в 40 боях на профи ринге. 30 боев он выигрывал нокаутом.
Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
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