"Железный" боец, который усыновил чужого ребенка: анонс главного боя "разогрева" у Емельяненко

Майкл Чендлер - Сидни Аутлоу

На разогреве боя Федор Емельяненко – Куинтон Джексон в воскресенье подерется экс-чемпион легкого веса американец Майкл Чендлер по прозвищу "Железный". Он встретится со своим соотечественником Сидни Аутлоу, прозвище которого еще более устрашающее – "Пистолет". Ожидается, что поединок начнется после 06:00 воскресенья по киевскому времени.

33-летний Чендлер провел 10 лет в профессиональном MMA, одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. Был двукратным чемпионом в легком весе, а также победителем Bellator в четвертом сезоне турнира легковесов. В 2011 году признавался бойцом года. Он женат на Бри Уиллетт с 2014 года, а в прошлом пара решилась усыновить темнокожего ребенка. В Нэшвилле у Чендлера собственный спортивный зал.

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В свою очередь, 27-летний Сидни Аутлоу одержал 14 побед и потерпел 3 поражения, причем в последний раз он проигрывал летом 2016 года. Победная серия Аутлоу достигла уже девяти поединков кряду.

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Эксперты прогнозируют победу Чендлера. Коэффициент на экс-чемпиона составляет 1.30, тогда как на Аутлоу – 3.50. Таким образом, вероятность исхода такая: победа Чендлера 73 процента, а шансы, что выстрелит "Пистолет" – 27 процентов.

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