Железный Майк просто нарасхват: лига кулачных боев сделала ему предложение на 20 миллионов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный боксер Майк Тайсон, который недавно объявил о своем возвращении в спорт ради нескольких выставочных поединков, буквально завален предложениями. Ранее мы писали, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко, а сегодня Железный Майкполучил еще одно очень денежное предложение.

Лига кулачных боев Bare Knuckle FC предлагает Тайсону ни много ни мало 20 миллионов долларов за выступления в своем промоушене. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

"Восторг во всем мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он – настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как все сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах", — приводит слова функционера MMA Fighting.

Мы также сообщали, что российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко: "Миллиончик найдется". Помимо Александра Емельяненко, в России о желании встретиться с Майком Тайсоном уже заявил бывший боксер Григорий Дрозд.

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