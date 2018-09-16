Жена боксера Шелестюка продефилировала в купальнике под завистливые взгляды окружающих

Сегодня, 14:13

Украинка заставила отдыхающих у бассейна наблюдать за ней, затаив дыхание


Супруга украинского боксера Тараса Шелестюка Алина во время отдыха возле бассейна решила продемонстрировать свою фигуру и продефилировала на камеру в купальнике и на каблуках. Увидев такую красотку, девушки на дальнем плане вынуждены были прервать свою беседу и завистливо наблюдали за украинкой.

Ранее жена Тараса Шелестюка показала эротичную зарядку – приседания в бикини у бассейна. Красавица утверждает, что даже минута физических упражнений в день сделает вашу фигуру идеальной. А приседание – это основа всего.

Жена Тараса Шелестюка Алина – модель. 32-летний Тарас Шелестюк провел на профессиональном ринге 16 поединков и во всех победил, десять раз – нокаутом. Все свои бои в профи Тарас проводит в США, где живет и тренируется.

Напомним, что свой последний поединок украинец провел 1 июля прошлого года, когда в Сакраменто нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса. Шелестюк начал поединок очень агрессивно и уже в первом раунде отправил Родригеса в нокдаун, а в третьем раунде нокаутировал соперника.
бокс, Тарас Шелестюк, Алина Шелестюк, WAGs

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Сегодня|Спорт

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