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Жена боксера Дениса Беринчика: "Что там ваши дебаты, давайте лучше посмотрим нормальные пацанские бои"

Сегодня, 17:56

Поединок Дениса Беринчика и японца Нихито Аракавы состоится во Дворце спорта в субботу, 20 апреля

Денис Беринчик с женой Лианой
Денис Беринчик с женой Лианой. Фото: Instagram

Сегодня в Киеве пройдет боксерский вечер во Дворце спорта. Главным поединком станет защита Денисом Беринчиком титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Его соперник – японец Нихито Аракава. О том, где смотреть бой Беринчик – Аракава и когда его начало, – читайте в нашем материале.

Жена Беринчика Лиана призывает болельщиков прийти во Дворец спорта и поддержать боксеров. "Что там ваши дебаты, давайте лучше посмотрим нормальные пацанские бои. В 22:00 на телеканале "Интер" прямая трансляция боя, защита пояса WBO Intermational. Или можно купить билеты во Дворец спорта. Поддержим ребят!", – написала супруга серебряного призера Олимпиады-2012.

Накануне боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Беринчик оказался легче своего соперника на 200 грамм.

Для Беринчика это будет 11-й бой на профессиональном ринге. Украинец выиграл все свои предыдущие поединки, при этом семь из них – досрочно (70%). В предыдущем бою Беринчик техническим нокаутом победил соперника из Филиппин Росеки Кристобаля и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии WBO.

Денис Беринчик в студии "Сегодня":

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Тег жена, Денис Беринчик, WAGs

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Сегодня|Спорт

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