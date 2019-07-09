Жена украинского боксера в купальнике приняла участие в популярном флешмобе

Украинская красавица открыла бутылку ударом ноги и передала эстафету своему мужу

Алина Шелестюк. Фото: Instagram

Супруга украинского боксера полусреднего веса Тараса Шелестюка Алина присоединилась к популярному флешмобу в соцсетях #bottlecapchallenge, суть которого заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги, но некоторые умудряются это делать другими частями тела, как это сделала Ирина Морозюк, открывшая бутылку грудью.

Алина Шелестюк не стала экспериментировать и открыла бутылку традиционным для челленджа способом – ударом ноги. Тем не менее, в комплексе с хитом Fire немецкой группы Scooter, замедленной съемкой и крохотным купальником выглядело это эффектно. Эстафету красавица передала своему мужу Тарасу и Мисс Олимпия Оксане Гришиной.

7 Июл 2019 в 11:34 PDT INSTAGRAM (@alina.supernova)

Жена Тараса Шелестюка Алина – модель. 32-летний Тарас Шелестюк провел на профессиональном ринге 16 поединков и во всех победил, десять раз – нокаутом. Все свои бои в профи Тарас проводит в США, где живет и тренируется.

Ранее жена Тараса Шелестюка показала эротичную зарядку – приседания в бикини у бассейна. Красавица утверждает, что даже минута физических упражнений в день сделает вашу фигуру идеальной. А приседание – это основа всего.

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