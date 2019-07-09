Жена украинского боксера в купальнике приняла участие в популярном флешмобе
Украинская красавица открыла бутылку ударом ноги и передала эстафету своему мужу
Супруга украинского боксера полусреднего веса Тараса Шелестюка Алина присоединилась к популярному флешмобу в соцсетях #bottlecapchallenge, суть которого заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги, но некоторые умудряются это делать другими частями тела, как это сделала Ирина Морозюк, открывшая бутылку грудью.
Алина Шелестюк не стала экспериментировать и открыла бутылку традиционным для челленджа способом – ударом ноги. Тем не менее, в комплексе с хитом Fire немецкой группы Scooter, замедленной съемкой и крохотным купальником выглядело это эффектно. Эстафету красавица передала своему мужу Тарасу и Мисс Олимпия Оксане Гришиной.
Жена Тараса Шелестюка Алина – модель. 32-летний Тарас Шелестюк провел на профессиональном ринге 16 поединков и во всех победил, десять раз – нокаутом. Все свои бои в профи Тарас проводит в США, где живет и тренируется.
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