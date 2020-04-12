Жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала иск

Мать экс-чемпиона мира в полутяжелом весе канадца Адониса Стивенсона подала в суд на свою невестку Симону Год, которая без разрешения боксера сняла с его счета 891 тысячу долларов перед тем, как пара разошлась в декабре прошлого года. Напомним, за год до этого Стивенсон проиграл бой за титул чемпиона мира украинцу Александру Гвоздику. После боя канадец впал в кому и некоторое время находится в критическом состоянии.

После выхода из комы Стивенсона ждала длительная реабилитация. Вернуться домой спортсмен смог только в апреле прошлого года. Но дома он проводил только выходные, а в остальные дни находился в реабилитационном центре, где заново учился ходить и говорить. Все это время Симона присматривала за мужем.

В октябре 2019 года жертва Гвоздика заново научился ходить и вернулся в спортзал. "Когда я вернулся домой, произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!" Мне нужно учиться ходить, учиться есть, учиться еще куче вещей. Это было самое сложное. Но я учился, и довольно быстро", – вспоминал тот период боксер.

По словам матери боксера, Симона использовала его и благодаря мошеннической схеме украла почти миллион долларов. А вот сам Адонис пока отказывается от комментариев на эту тему, вместо него слово взял промоутер Ивон Мишель.

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"Симона Год наговорила много всякого – со своей точки зрения. Теперь Адонис сможет озвучить свою версию. С ним все в порядке. За ним ухаживают и ему хорошо помогают. У него все еще достаточно денег, но вряд ли на остаток жизни. В прошлом году произошла серьёзная утечка средств", – сообщил промоутер.

Трагические случаи во время боксерских поединков:

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