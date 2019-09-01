Женская и мужская сборные Украины вышли в четвертьфинал баскетбольного Евро

Сегодня наши сборные попытаются пробиться в полуфиналы

/ Фото: Федерация баскетбола Украины

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Украинская команда вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе, несмотря на поражение от Голландии (13:14) в матче второго тура группового этапа. Напомним, что в стартовом матче на Евро бронзовые призерки прошлогоднего ЧЕ-2018 разгромили Данию (19:9). В четвертьфинале наши девушки сразятся с Латвией. Поединок состоится сегодня, начало – в 14:40.

Перед стартом турнира главный тренер команды Владимир Холопов назвал главные цели на Евро: "Наша задача – оказаться в европейском рейтинге как можно выше. Если мы каким-то образом дотянемся до 2-го места, то можем попасть на Олимпиаду и напрямую, минуя квалификационное сито".

Реклама

Также в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3х3 вышла мужская команда Украины. Наши парни пробились в плей-офф турнира еще в пятницу, а сегодня попробуют выйти в полуфинал. Для этого им нужно обыграть Сербию. Начало матча – в 15:05.

В тренде Крупные купюры и отсутствие мелочи: что в кошельках у украинцев

Напомним, в 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира серебряные медали:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама