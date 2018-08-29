Женский бокс в Украине: кто эти храбрые девушки и как они выглядят
На сегодняшний день в рейтинге boxrec значатся семеро представительниц Украины
Украинский бокс давным-давно на слуху во всем мире – братья Кличко, Ломаченко, Усик… Этих людей представлять не надо. А как обстоят дела в украинском женском боксе? В 1999 году украинка Алина Шатерникова выиграла пояс чемпионки Европы по версии WIBF, а в 2002-м завоевала титул чемпионки мира WBF. С тех пор – затишье.
По данным boxing-mma.com, на сегодняшний день в рейтинге авторитетного boxrec значатся семеро украинских боксерш.
СВЕТЛАНА ВАСЬКЕВИЧ, 22 года
№71 в мировом рейтинге, в первом полусреднем весе
На профессиональном ринге провела единственный бой 23 декабря 2017 года, проиграв техническим нокаутом турчанке Гульсум Татар.
ОКСАНА РОМАНОВА, 46 лет
№74 в мировом рейтинге, полулегкий вес
Оксана Романова – слева
Самая опытная украинская боксерша. На профессиональном ринге за ее плечами 33 поединка! Правда, побед значительно меньше, чем поражений. Оксана выиграла всего 9 боев, 23 проиграла и 1 свела вничью. Проводила бои за чемпионские титулы, но неизменно их проигрывала. Последний раз выходила в ринг 16 июня 2018 года, когда проиграла по очкам в Карлсруэ немке Саре Борман.
ЕЛЕНА МЕДВЕДЕНКО, 24 года
№75 в мировом рейтинге, в первом наилегчайшем весе
На профессиональном ринге провела 7 поединков – 3 победы и 4 поражения. Последний раз выходила в ринг 5 августа 2018 года в Макао, проиграв судейским решением китаянке Дие Ху.
ВАЛЕРИЯ БОЙКО, 19 лет
№75 в мировом рейтинге, во втором наилегчайшем весе
На профессиональном ринге провела единственный бой 30 мая 2018 года, проиграв техническим нокаутом Елене Медведенко.
АЛИНА МИХАЙЛОВА, 22 года
№101 в мировом рейтинге, в легком весе
На профессиональном ринге провела единственный бой 10 сентября 2017 года, проиграв по очкам Елене Медведенко.
АЛИНА САМСОНОВА, 20 лет
№ 111 в мировом рейтинге, в легком весе
Алина Самсонова – слева
На профессиональном ринге Алина провела всего два боя. Дебютировала в этом году. В первом своем поединке проиграла по очкам Елене Медведенко, а во втором – 25 августа в датском городе Струэр – уступила техническим нокаутом датчанке Джоанне Кедаль.
ЮЛИЯ ЕРМАКОВА, 22 года
№151 в мировом рейтинге, в наилегчайшем весе.
На профессиональном ринге провела единственный бой 23 июня 2018 года, проиграв на отказе от продолжения боя турчанке Серен Четин.
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