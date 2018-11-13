Женский чемпионат мира по боксу под угрозой из-за загрязненного воздуха в Нью-Дели
Уровень содержащихся в воздухе токсичных частиц превышает безопасный предел в восемь раз
Участницы женского чемпионата мира по боксу в Нью-Дели жалуются на проблематичность проведения тренировок из-за загрязненного воздуха в столице Индии. Об этом сообщает агентство Reuters.
На 13 ноября уровень содержащихся в воздухе токсичных частиц превышает безопасный предел в восемь раз. Городские власти ограничили движение транспорта в городе и приостановили строительные работы, но ситуация остается прежней.
Для защиты от смога спортсменки носят хирургические маски и обматывают нижнюю часть лица шарфами и футболками. Некоторые жалуются, что из-за экологической проблемы начинают болеть глаза. Повышенный уровень загрязнения в городе связан с транспортными и производственными выбросами и сезонным сжиганием остатков после уборки урожая. Нью-Дели считается одним из самых загрязненных городов на планете.
Чемпионка мира 2014 года болгарка Станимира Петрова призналась, что обеспокоена ситуацией. "Моя семья взволнована, – рассказала она. – Мы знаем, что происходящее может плохо повлиять на наше здоровье".
Чемпионат мира пройдет 15-24 ноября.
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