Женский чемпионат мира по боксу под угрозой из-за загрязненного воздуха в Нью-Дели

Уровень содержащихся в воздухе токсичных частиц превышает безопасный предел в восемь раз

Участницы женского чемпионата мира по боксу в Нью-Дели жалуются на проблематичность проведения тренировок из-за загрязненного воздуха в столице Индии. Об этом сообщает агентство Reuters.

На 13 ноября уровень содержащихся в воздухе токсичных частиц превышает безопасный предел в восемь раз. Городские власти ограничили движение транспорта в городе и приостановили строительные работы, но ситуация остается прежней.

Для защиты от смога спортсменки носят хирургические маски и обматывают нижнюю часть лица шарфами и футболками. Некоторые жалуются, что из-за экологической проблемы начинают болеть глаза. Повышенный уровень загрязнения в городе связан с транспортными и производственными выбросами и сезонным сжиганием остатков после уборки урожая. Нью-Дели считается одним из самых загрязненных городов на планете.

Чемпионка мира 2014 года болгарка Станимира Петрова призналась, что обеспокоена ситуацией. "Моя семья взволнована, – рассказала она. – Мы знаем, что происходящее может плохо повлиять на наше здоровье".

Чемпионат мира пройдет 15-24 ноября.

Ранее стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020. Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.