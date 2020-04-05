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Жертва Кличко отдаст невероятную сумму на борьбу с "дьявольским коронавирусом"

5 апреля, 20:42

Богдан Юрков

Болгарин Кубрат Пулев пожертвует 2,5 миллиона долларов - половину гонорара за бой с Энтони Джошуа

Болгарский супертяж Кубрат Пулев заявил, что пожертвует половину гонорара за свой бой с британцем Энтони Джошуа на борьбу с коронавирусом. Напомним, накануне бой Джошуа – Пулев перенесли с 20 июня на неопределенный срок из-за ситуации с COVID-19. Это противостояние должно было состояться в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

"Это правда, что я собираюсь отдать 50 процентов гонорара от боя с Джошуа неутомимым героям, которые круглосуточно борются с пандемией. Собираюсь подарить врачам, медсестрам и больницам необходимое оборудование для того, чтобы одолеть этот дьявольский вирус", – заявил Кубрат Пулев.

Отметим, что, по данным СМИ, гонорар болгарина Кубрата Пулева за бой с Энтони Джошуа должен составить порядка 5 млн долларов. Следовательно, на борьбу с коронавирусом Кубрат пожертвует около $2,5 млн – похоже, это рекордный из известных на данный момент финансовых взносов от спортсменов в противостояние с пандемией.

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Добавим, что за свою карьеру 38-летний Кубрат Пулев по прозвищу "Кобра" провел 29 боев на профи-ринге – 28 из них выиграл (14 – нокаутом), а единственное поражение потерпел от украинца Владимира Кличко в 2014 году.

Смотрите сюжет об интимном скандале с Кубратом Пулевым

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боксер Кубрат Пулев коронавирус Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

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