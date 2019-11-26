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Жертву Усика лишили чемпионского пояса за "грязный" бокс

26 ноября, 11:13

Латвийский боксер остался без титула после скандальной победы над Гловацки

Латвийского боксера первого тяжелого веса Майриса Бриедиса лишили звания чемпиона мира по версии WBO. Боксер завоевал титул в скандальном бою против поляка Кшиштофа Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Всемирная боксерская организация обязала его дать незамедлительный реванш поляку, однако Бриедис не может этого сделать, так как готовится к финалу WBSS.

Таким образом, в финальном бою Суперсерии на кону будет стоять только один титул IBF, принадлежащий кубинцу Юниэру Дортикосу. Напомним, что победителем первого сезона WBSS был украинец Александр Усик.

Смотрите грязные приемы Бриедиса против Гловацки

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Что касается Гловацки, то он сможет побороться за титул WBO в ближайшем бою с боксером, занимающим наивысшую позицию в рейтинге организации. На данный момент поляк идет первым, а на втором располагается британец Лоуренс Околи.

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Сегодня стало известно, что мегафайт Нурмагомедова и Фергюсона в UFC обзавелся датой и местом. "Чемпион подписал договор на поединок с Фергюсоном. Этот человек давно заслуживает порки, и это произойдет 18 апреля, когда "Орел" снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов" – сообщил Абдельазиз в Instagram.

Также мы сообщали, что нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги. В команде кубинца считают, что украинец еще не показал себя в супертяжелом весе, но согласятся на бой с ним, если им хорошо заплатят.

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс WBO Кшиштоф Гловацки Майрис Бриедис Всемирная боксерская суперсерия

Источник: Сегодня|Спорт

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