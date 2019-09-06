Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Жертву Усика преследуют травмы: россиянин передумал драться на разогреве у украинца

6 сентября, 17:30

Мурат Гассиев собирался дебютировать в супертяжах 12 октября, но вместо этого займется своим здоровьем

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Российский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, которого украинец Александр Усик отмолотил в Москве летом прошлого года, не сможет выйти на ринг 12 октября. В этот день Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе весе в Чикаго, но, по всей видимости, россиянин не сможет восстановиться после травмы руки.

Читайте также: Усик заявил о желании покинуть планету Земля: откровения чемпиона

"Маловероятно, что мой бой пройдет в октябре. Я продолжаю восстанавливаться после травмы. Теперь все зависит от самочувствия, но главное – побыстрее восстановиться", – приводит слова Гассиева BoxingScene.

Реклама

Предполагалось, что Гассиев выступит в андеркарде дебютного боя Александра Усика в супертяжелом дивизионе против голландца Тайрона Спонга. Однако, видимо, обойдется без "российского" разогрева.

Смотрите, как Усик готовится к поединку со Спонгом

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

В тренде
Монополия на силу: о чем говорит нежелание Зеленского легализировать оружие

Как мы писали ранее, Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы. Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было.

Кроме того, сообщалось, что букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик - Спонг. Они напрочь не видят интриги в поединке, который состоится 12 октября в Чикаго. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга - 16.00, на ничейный исход - 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента.

Также мы рассказывали, что Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину. Украинский Хайтек поставил себе семь баллов за поединок с Кэмпбеллом и теперь ждет 14 декабря.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Александр Усик Мурат Гассиев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в УкраинуБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс
"Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамыБокс

Новости партнеров

Loading...