Жертву Усика преследуют травмы: россиянин передумал драться на разогреве у украинца

Мурат Гассиев собирался дебютировать в супертяжах 12 октября, но вместо этого займется своим здоровьем

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Российский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, которого украинец Александр Усик отмолотил в Москве летом прошлого года, не сможет выйти на ринг 12 октября. В этот день Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе весе в Чикаго, но, по всей видимости, россиянин не сможет восстановиться после травмы руки.

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"Маловероятно, что мой бой пройдет в октябре. Я продолжаю восстанавливаться после травмы. Теперь все зависит от самочувствия, но главное – побыстрее восстановиться", – приводит слова Гассиева BoxingScene.

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Предполагалось, что Гассиев выступит в андеркарде дебютного боя Александра Усика в супертяжелом дивизионе против голландца Тайрона Спонга. Однако, видимо, обойдется без "российского" разогрева.

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Как мы писали ранее, Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы. Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было.

Кроме того, сообщалось, что букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик - Спонг. Они напрочь не видят интриги в поединке, который состоится 12 октября в Чикаго. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга - 16.00, на ничейный исход - 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента.

Также мы рассказывали, что Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину. Украинский Хайтек поставил себе семь баллов за поединок с Кэмпбеллом и теперь ждет 14 декабря.

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