"Жулик, завистник и обиженка": Тайсон Фьюри снова набросился на Кличко
Британец в очередной раз напомним, что победил украинского боксера
Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри продолжает задевать украинского экс-чемпиона Владимира Кличко, которого он победил осенью 2015 года. Ранее мы писали, что обидчик Кличко "споил" американку на глазах у тысячи зрителей. Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс осушить бутылку пива прямо на сцене.
"Кличко был хорошим чемпионом и построил отличную карьеру, но я вообще не уважаю его как личность. Он хронический жулик, завистник и обиженка. Перед боем с Кличко я был явным андердогом, мои шансы оценивали как 1:10. Победа для него была настолько важной, что Владимир был готов на все, даже на читерство.
Впервые за долгое время он боксировал с человеком, который заботился не о том, сколько заработает, а о том, чтобы отобрать его пояса. Я очень хотел победить. Если он проделал такое со мной, как много других бойцов пострадали от трюков Кличко на протяжении его карьеры? И как много людей нуждались в деньгах и ничего не говорили об этом?" – сказал Фьюри.
Напомним, ранее Тайсон Фьюри поймал Шварца левой: зрители увидели нокаут ценой 12 млн долларов в исполнении обидчика Кличко. Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого.
Напомним, что Владимир Кличко едва не погиб во время пожара на яхте.
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