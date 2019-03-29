Журналистка подала в суд на боксера, поцеловавшего ее во время интервью

Болгарский супертяж заявляет, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

Журналистка подала в суд на боксера, поцеловавшего ее во время интервью 2019-03-29T10:37:39+02:00 Бокс Болгарский супертяж заявляет, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

Журналистка Дженни Суше приняла решение подать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, который поцеловал ее во время интервью после победы над Богданом Дину. Болгарин трижды отправил соперника в нокдаун в седьмом раунде, после чего рефери остановил избиение.

Как сообщает TMZ, Суше наняла адвоката Глорию Оллред, сделавшую себе имя на судебных процессах о сексуальных притязаниях, и собирается предъявить Пулеву иск, детали которого будут объявлены позже на специальной пресс-конференции.

Напомним, что Пулев является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира Энтони Джошуа, но от боя с ним он отказался из-за травмы. Промоутер британца заявил, что еще рассматривают кандидатуру болгарина, а если он снова уйдет в отказ, то предложение о бое поступит Александру Усику. Украинец готовится к дебюту в супертяжелом весе и уже отказался от пояса WBА в крузервейте.

Ранее мы писали, что Усику готовят дебют в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. Поединок украинца против африканца Такама может состояться в знаковый для мирового бокса день.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Журналистка подала в суд на боксера, поцеловавшего ее во время интервью". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Советский спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.