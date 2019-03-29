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Журналистка подала в суд на боксера, поцеловавшего ее во время интервью

Сегодня, 10:37

Болгарский супертяж заявляет, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

Журналистка подала в суд на боксера, поцеловавшего ее во время интервью Бокс Болгарский супертяж заявляет, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

Журналистка Дженни Суше приняла решение подать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, который поцеловал ее во время интервью после победы над Богданом Дину. Болгарин трижды отправил соперника в нокдаун в седьмом раунде, после чего рефери остановил избиение. 

Как сообщает TMZ, Суше наняла адвоката Глорию Оллред, сделавшую себе имя на судебных процессах о сексуальных притязаниях, и собирается предъявить Пулеву иск, детали которого будут объявлены позже на специальной пресс-конференции.

Напомним, что Пулев является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира Энтони Джошуа, но от боя с ним он отказался из-за травмы. Промоутер британца заявил, что еще рассматривают кандидатуру болгарина, а если он снова уйдет в отказ, то предложение о бое поступит Александру Усику. Украинец готовится к дебюту в супертяжелом весе и уже отказался от пояса WBА в крузервейте.

Ранее мы писали, что Усику готовят дебют в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. Поединок украинца против африканца Такама может состояться в знаковый для мирового бокса день.

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Тег суд, поцелуй, Кубрат Пулев

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Источник:

Советский спорт

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