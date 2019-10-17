Жуткая смерть американского боксера: появилась реакция из лагеря Усика

"Патрик Дэй был очаровательный молодой человек с мечтой, а его улыбка освещала комнату", - говорит Эдди Хирн

Патрик Дэй / Фото: Reuters

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Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн на своей странице в Instagram отреагировал на смерть американского боксера Патрика Дэя, который умер в больнице из-за травм, полученных в бою против Чарльза Конуэлла в андеркарде поединка Усик – Уизерспун в Чикаго.

Видео смертельной для Дэя серии ударов

"Опустошен новостями о смерти Патрика Дэя, – заявил сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн. – Я встретил Патрика впервые в прошлый четверг, это был очаровательный молодой человек с мечтой, а его улыбка освещала комнату. Уже нет счета людям, которые рассказали мне о том, каким замечательным человеком он был. Наши самые глубокие мысли и молитвы с его семьей, тренером, менеджером и другом Джо Хиггинсом, Чарльзом Конвеллом и промоутером Лу ДиБеллой. Покойся с миром, Патрик"

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Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. Перед боем Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма.

Бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде 21-летний американец Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход. Патрику Дэю было 27 лет.

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