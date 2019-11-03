Жуткий нокаут в бою UFC вызвал бурную реакцию у журналистки

Девушка не ожидала такой жестокости в клетке

Кевин Ли - Грегор Гиллеспи / Фото: Reuters

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Поединок закончился в середине второго раунда, Ли отправил Гиллеспи в глубокий нокаут, сначала нанеся правый оверхенд, а затем – левый хай-кик.

Момент с нокаутом выглядит настолько жутким, что даже привыкшие к такой жестокости комментаторы едва сдержали эмоции. Особенно яркой получилась реакция репортера Меган Оливи. Видео этого момента стало не менее популярным в соцсетях, чем сам решающий удар Кевина Ли.

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На счету 27-летнего Ли 18 побед и 5 поражений. Для 32-летнего Гиллеспи данное поражение стало первым в карьере при 13 победах.

Кевин Ли – Грегор Гиллеспи / Фото: Reuters В тренде Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины

Кевин Ли – Грегор Гиллеспи / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить. Орион Старр планирует биться дальше. До боя на турнире Bellator Старр провела два любительских поединка по правилам MMA и одержала две победы.

Также мы писали, что российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд. Для российского бойца Мовлида Хайбулаева это поражение стало первым в карьере. В четвертьфинале Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом менее, чем через минуту после начала боя.

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