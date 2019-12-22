Жуткое зрелище: боксера унесли на носилках после глубокого нокаута

Для пострадавшего это поражение стало пятым в карьере и третьим подряд

Гуахардо нокаутировал Рида / Фото: Getty Images

В андеркарте поединка за титул чемпиона мира WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло – Тони Харрисон состоялся бой малоизвестных боксеров Рэймонда Гуахардо и Донниса Рида. Бой в полусреднем весе должен был продлиться четыре раунда, но завершился уже в первой трехминутке.

С первых секунд боя Гуахарадо занял центр ринга, но атаковать не спешил, выжидая, пока соперник откроется. А затем он провел разящую атаку, Рид пытался остановить оппоента клинчем, но тот успешно освободился и серией мощных ударов отправил Донниса в глубокий нокаут.

После боя Рид не смог самостоятельно покинуть ринг, поэтому его уносили на носилках. О состоянии боксера не сообщается.

Гуахарадо одержал пятую победу подряд на профессиональном ринге, а Рид потерпел пятое поражение при трех победах.

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/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images В тренде Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе

Напомним, что вчера состоялся бой-возвращение российского боксера Дениса Лебедева против южноафриканца Тобисо Мчуну. Мчуну победил Лебедева по очкам, а после боя 40-летний россиянин по прозвищу "десантник" снова объявил об уходе из бокса. "Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?", – признался Лебедев.

Отметим, что перед фиаско Лебедева в Красноярске "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу судьи. Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но выигрыш отдали его визави.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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