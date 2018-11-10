Как Зинченко развлекал детей перед боем Усик – Беллью

Украинский футболист "Манчестер Сити" побывал в украинском центре, а также провел мастер-класс для детей

Сегодня у абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика будет особая поддержка в Манчестере. За него будет болеть футболист местного клуба "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко. Правда, на арену Зинченко сегодня не придет, так как завтра важный матч (дерби Манчестера, начало в 18:30, онлайн – на segodnya.ua), но будет смотреть по ТВ. Мы проводим онлайн боя Усик – Беллью с фото и комментариями из Манчестера.

В день боя Зинченко побывал в украинском центре, раздал автографы и разыграл свои футболки. Один из вопросов розыгрыша: кто его лучший друг в сборной? Им оказался защитник Николай Матвиенко. Зинченко на встрече подписал флаг, который болельщики передадут Усику.























Александр Зинченко сказал, что познакомился и подружился с Усиком, когда приезжал в Киев, и там проходили игры футбольных ветеранов, в которых участвовал и Усик. Они планировали сегодня вместе позавтракать в Манчестере, но не получилось. Зинченко рассказал, что половина его команды сегодня будут болеть за Сашу, причем многие сами знают, кто такой Усик и говорят, что украинец – хороший боксер.

Отметим, что прямая видео-трансляция боя Усик – Беллью и вечера бокса в Манчестере идет на нашем сайте.

Также Зинченко дал детям мастер-класс, показав несколько футбольных финтов и поиграл в игры.

Проигравшая команда отжималась 10 раз, так что однажды пришлось отжиматься и игроку "Манчестер Сити".

Усик – Белью: во сколько начало и где смотреть бой: cписок трансляций чемпионского поединка в Манчестере. В Украине бой в прямом эфире покажет канал "Интер".