Знаменитый боксер Майк Тайсон хотел подраться с гориллой в зоопарке

Майк Тайсон / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой категории Майк Тайсон рассказал забавную историю из своей молодости. Оказывается, как-то "Железный Майк" хотел подраться с обезьяной, пишет британское издание The Sun. На днях мы писали, что Тайсон провел тренировку с теннисисткой Сереной Уильямс.

Бывший боксер поведал, что дело было в зоопарке:

"Это было в конце восьмидесятых годов. Мы прогуливались по зоопарку и увидели огромную серебристую гориллу, которая запугивала других животных. Даже другие гориллы, которые были рядом, вели себя запуганно. Я предложил сопровождающему 10 тысяч долларов, чтобы мне разрешили подраться с серебристой гориллой. К сожалению, работники зоопарка не согласились на сделку".

Сейчас 53-летний Тайсон ведет более спокойный образ жизни, исповедует ислам и является веганом. Женат третьим браком, отец восьми детей. Профессиональную карьеру начал в 1985-м году, завершил 20 лет спустя. Последний бой на профессиональном уровне боксер провел в 2005 году. Тогда Тайсон уступил малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом.

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