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Знаменитый боксер получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочерью

Сегодня, 23:00

Карлос Бальдомир на профессиональном ринге дрался с Мейвезером и Альваресом

Бальдомир на суде

Бальдомир на суде / Фото: AFP

Знаменитый боксер получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочерью https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1f3/553/5d41f3553cbcb.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1f3/553/5d41f3553cbcb.jpg Бокс Карлос Бальдомир на профессиональном ринге дрался с Мейвезером и Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает World Boxing News.

При этом расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. Первой в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Бальдомира. На суде Карлос вел себя вызывающе, показывал присутствующим средний палец и оскорблял их.

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48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он добыл 49 побед, проиграв 16 поединков. В его послужном списке значатся поединки с Флойдом Мейвезером, Саулем Альваресом и Верноном Форрестом. Стоит отметить, что он побеждал таких боксеров, как Артуро Гатти и Заб Джуда.

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Напомним, что аргентинский боксер Уго Сантильян, скончавшийся от травм в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, вышел на ринг, нарушив медицинскую дисквалификацию. На момент боя в отношении него еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Сантильяна с Артемом Арутюняном 15 июня.

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Источник: Championat.ru

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