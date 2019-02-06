Знаменитый боксер Сауль Альварес отказался от одного из чемпионских поясов
В этой весовой категории боксер провел всего один бой
Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе. Мексиканец завоевал этот пояс в декабре, когда нокаутировал британца Рокки Филдинга за три раунда. При этом Альварес не исключает, что в будущем будет проводить бои во втором среднем весе.
4 мая Сауль Альварес встретится с чемпионом IBF в среднем Дэниэлом Джейкобсом. Сегодня стало известно, что поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко будет драться за право стать претендентом на пояс Джейкобса. Напомним, американец завоевал титул как раз в бою с украинцем. По истечении 12 раундов один судей отдал победу Сергею Деревянченко со счетом – 114:113, а двое других – Дэниелу Джейкобсу со счетом – 115:112.
Кстати, совсем недавно Деревянченко узнал дату своего следующего боя – поединок против Джека Кулькая состоится 13 апреля в Миннеаполисе. Но теперь нет уверенности, что его победитель станет обязательным претендентом на пояс IBF.
Ранее мы писали, что Альварес подписал рекордный контракт со стриминговым сервисом DAZN. Боксер получит 365 миллионов долларов и проведет 11 боев за пять лет.
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