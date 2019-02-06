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Знаменитый боксер Сауль Альварес отказался от одного из чемпионских поясов

Сегодня, 22:09

В этой весовой категории боксер провел всего один бой

Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: AFP
Знаменитый боксер Сауль Альварес отказался от одного из чемпионских поясов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b3e/007/5c5b3e00758f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b3e/007/5c5b3e00758f7.jpg Бокс В этой весовой категории боксер провел всего один бой

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе. Мексиканец завоевал этот пояс в декабре, когда нокаутировал британца Рокки Филдинга за три раунда. При этом Альварес не исключает, что в будущем будет проводить бои во втором среднем весе.

4 мая Сауль Альварес встретится с чемпионом IBF в среднем Дэниэлом Джейкобсом. Сегодня стало известно, что поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко будет драться за право стать претендентом на пояс Джейкобса. Напомним, американец завоевал титул как раз в бою с украинцем. По истечении 12 раундов один судей отдал победу Сергею Деревянченко со счетом – 114:113, а двое других – Дэниелу Джейкобсу со счетом – 115:112.

Кстати, совсем недавно Деревянченко узнал дату своего следующего боя – поединок против Джека Кулькая состоится 13 апреля в Миннеаполисе. Но теперь нет уверенности, что его победитель станет обязательным претендентом на пояс IBF.

Ранее мы писали, что Альварес подписал рекордный контракт со стриминговым сервисом DAZN. Боксер получит 365 миллионов долларов и проведет 11 боев за пять лет.

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Тег бокс, wba, Сауль Альварес

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