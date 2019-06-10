Знаменитый чемпион по боксу попал в больницу после нокаута – это был его первый бой за полтора года

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях вышел на ринг в 41 год

Заб Джуда. Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Заб Джуда был госпитализирован после поражения Клетсу Селдину в субботу. Рефери остановил бой в 11-м раунде, признав победу Селдина техническим нокаутом. Сообщалось, что во время боя Джуда пропустил около 300 ударов голову.

Ходили слухи о том, что 41-летний боксер находится в коме в тяжелом состоянии, но их опровергли родственники спортсмена.

"Заб никогда не был в коме. У него было кровотечение в мозге, сегодня он сделал компьютерную томографию, отек немного уменьшился. Он ест, гуляет и разговаривает", – заявила мать боксера.

Бой против Селдина стал для Джуды первым за полтора года. Американец владел титулами чемпиона мира в первом полусреднем весе (IBF, WBO), полусреднем (WBC, WBA, IBF) и первом среднем (IBC). На его счету 44 победы на профессиональном ринге и 10 поражений.

Напомним, что в декабре прошлого года канадец Адонис Стивенсон проиграл нокаутом украинцу Александру Гвоздику и сразу после боя попал в госпиталь, где его ввели в искусственную кому. Через три недели боксеру стало лучше, но домой он смог вернуться только спустя четыре месяца. "Когда произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!": жертва Гвоздика дал первое интервью после комы.





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