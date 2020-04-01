Знаменитый промоутер нашел положительное влияние пандемии коронавируса на спорт

Эдди Хирн считает, что теперь будет больше серьезных и зрелищных боев

Пока практически все спортивные соревнования в мире остановлены, многие уже задумываются о будущем. Так один из самых известных на планете промоутеров бокса Эдди Хирн высказал мнение, что после пандемии будет больше серьезных поединков, которые привлекут внимание болельщиков. К слову, Хирн помогает Ломаченко организовать бой через соцсети.

40-летний британец рассуждает о влиянии коронавируса на спорт:

"Эта ситуация заставила всех осознать, что ничто не гарантировано. Не стоит откладывать что-либо на потом, поскольку позже этого может и не быть вовсе. Боксеры поняли, что все крупные бои должны быть организованы сейчас потому, что это, возможно, не последняя такая вирусная атака. Если боксеры не бьются, они не зарабатывают. После долгого перерыва все захотят заработать максимальную сумму, и только самые большие поединки дают такую ​​возможность. После того, как мы справимся с эпидемией, каждый вид спорта будет бороться за внимание болельщика. Мы можем сделать это, только предлагая лучший продукт. И это будут бои, которые нельзя пропустить".

Читайте, как коронавирус во второй раз отменил чемпионский поединок украинца. Постол никак не может встретиться с Рамиресом.

Смотрите сюжет о том, как сборная Украины по боксу вернулась с турнира в Лондоне

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама