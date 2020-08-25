Знаменитый промоутер назвал дату реванша Диллиана Уайта и Александра Поветкина

Эдди Хирн ожидает, что британец и россиянин вновь встретятся в ринге в конце осени

Первый же большой бой в мире бокса после длительного карантина завершился неожиданно: в субботу вечером россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта. Однако, как оказалось, звание временного чемпиона мира по версии WBC не гарантирует победителю встречу с Тайсоном Фьюри. Во-первых, "Цыганский король" должен еще раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером, а, во-вторых, Уайт по контракту должен получить у Поветкина реванш.

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Собственно, это подтвердил и промоутер Эдди Хирн, назвав уже в комментарии BoxingScene даже довольно конкретные сроки повторного поединка:

"Диллиан должен вернуться не позже конца ноября. Это значит, что он получит три недели перерыва, после чего вернется в тренировочный лагерь. Физически он чувствует себя хорошо. Мы понимаем, что это был серьезный нокаут, и он получил отстранение на 28 дней. Но это не повлияет на реванш. Это должно стать большим преимуществом для Поветкина и Уайта провести бой перед встречей Уайлдера и Фьюри, потому что таким образом они могут улучшить свои позиции в WBC. Нам нужно еще поговорить об этом с Поветкиным. Думаю, Уайт будет в порядке и готов драться в конце ноября. Поветкин, мы знаем, обязан дать реванш, но и ему тоже должно быть комфортно драться в этот период. Думаю, все будет хорошо и поединок состоится в ноябре".

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Смотрите, как Поветкин благодарил болельщиков за поддержку:

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом

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