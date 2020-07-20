Знаменитый промоутер назвал даты двух ближайших боев Тайсона Фьюри

В этом году "Цыганский король" сразится с Деонтеем Уайлдером, а в следующем - с Диллианом Уайтом

Известный на весь мир британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался насчет сроков проведения ближайших боев Тайсона Фьюри – чемпиона по версии WBC. Несмотря на желание самого Хирна, его подопечный Энтони Джошуа еще не скоро сойдется на ринге с "Цыганским королем". Кстати, в субботу Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри случайно встретились в Испании.

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Пока что Фьюри ждет первый номер рейтинга WBC – еще один британец Диллиан Уайт. Но перед этим Тайсон должен разобраться с бывшим обладателем пояса – американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в контракте был прописан реванш. Слова Хирна приводит ресурс BoxingScene:

"Я организую встречу Уайта и Фьюри. Это будет большой бой. Правда, мы давно ничего ничего не слышали от Уайлдера. Он не был голословен по поводу третьего боя против Фьюри, и мы понимаем его позицию. Фьюри должен подраться с Уайлдером. Удачи ему. Это сложный вызов для любого боксера. Организуют ли третий бой Уайлдера и Фьюри в ноябре или декабре? Существует крайний срок для боя Уайта за пояс WBC: это конец февраля, и мы надеемся, что он таковым и останется. А если бой Фьюри и Уайлдера пройдет в декабре, то победителю будет тяжело восстановиться к бою против Уайта в феврале. Если Фьюри и Уайлдера побьются в начале декабря, то мы договоримся о бое Уайта против победителя в начале марта".

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Пока же существует полная ясность со встречей Уайта с россиянином Александром Поветкиным. 22 августа в поместье Хирна боксеры оспорят звание обязательного претендента на чемпионский бой.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на взвешивании перед поединком в феврале

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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