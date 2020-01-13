Знаменитый рестлер умер после неудачного падения: видео смертельного приема

Мексиканский боец выступал в рестлинге с 1996 года

Мексиканский рестлер Иисус Альфонсо Ескобоза Уэрта по прозвищу La Parka II скончался от травмы, полученной еще в октябре 2019 года. Во время шоу Уэрта пытался провести прием и выпрыгнул за пределы ринга, но неудачно приземлился и ударился головой о металлическое ограждение.

Бойца сразу же доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом нескольких позвонков. Также в результате падения у него парализовало руки. Врачи провели несколько операций, вплоть до трепанации черепа, но спасти 54-летнего спортсмена не удалось. В ночь с 11 на 12 января он скончался.

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Уэрта являлся одним из самых известных рестлеров в Мексике. Он дебютировал в этом виде спорта еще в 1996 году под прозвищем Karis la Momia.

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