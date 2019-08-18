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"Знаю только одно": украинский боксер сделал громкое заявление перед боем с россиянином

Сегодня, 17:56

Главная цель Александра Гвоздика - стать абсолютным чемпионом мира

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

Сегодня официально подтвердили проведение боя между Александром Гвоздиком Артуром Бетербиевым. Бой чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе с обладателем пояса IBF состоится 18 октября в Филадельфии. Украинец заявил, что намерен объединить пояса, а в будущем стать абсолютным чемпионом мира.

"Моей первой целью было завоевать чемпионский пояс в полутяжелом весе", – цитирует Гвоздика Boxingscene. – Теперь моя цель – объединить пояса. Эта миссия стартует с Артура Бетербиева. Это будет захватывающий поединок, болельщикам понравится. Они хотели этот бой, и мы его предоставим. Я знаю только то, что хочу быть абсолютным чемпионом мира. Знаю только одно – я хочу быть абсолютным чемпионом мира. В моем углу лучший тренер, Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой, и под его руководством я продолжу прогрессировать".

Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.

Как мы писали ранее, перед боем с Бетербиевым украинец Гвоздик сделал скандальное заявление: "Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?"

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский, комментируя заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Смотрите тренировку Александра Усика перед дебютом в супертяжах

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: СЭ

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